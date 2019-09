Fortnite 10: posizione della Stella Segreta della Settimana 6

Come in ogni settimana di Fortnite Battaglia Reale che si rispetti, anche questa volta potrete raccogliere una Stella della Battaglia Nascosta dopo aver portato a compimento almeno tre delle sfide a tempo intitolate Il Ritorno.

Se avete quindi ottenuto la schermata di caricamento della Settimana 6, tutto ciò che dovrete fare è andare a raccogliere l’oggetto per avanzare in un instante di un livello del Pass Battaglia. La stella della settimana è incredibilmente facile da trovare ed è situata nella parte più a sud di Lande Letali. Recatevi al pontile che affaccia sul piccolo laghetto e la stella segreta vi apparirà a schermo, consentendovi di interagirci per raccoglierla.

Se avete difficoltà nel trovare il punto esatto, qui sotto trovate una mappa con sopra le indicazioni per raggiungerlo.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida completa a tutte le missioni Boogie Down della Settimana 6 della Stagione X.