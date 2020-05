Fortnite: le 10 skin più belle del battle royale di Epic Games

Pass Battaglia, eventi a tempo, sfide gratuite e aggiornamenti del negozio: ogni occasione è buona per aggiungere nuove ed esclusive skin in Fortnite Battaglia Reale, al punto che al momento sono circa 700 i costumi presenti nel database e alcuni di questi non possono più essere acquistati in alcun modo.

Vista la mole di skin pubblicata nel corso degli anni, abbiamo deciso di proporvi la nostra top 10 di quelle più belle (non necessariamente le più rare), sperando di rievocare in voi qualche ricordo legato al gioco o, più semplicemente, di darvi uno spunto per il prossimo acquisto nel negozio oggetti. Ecco di seguito la nostra selezione di costumi:

Corvo

Quando si parla delle migliori skin di Fortnite è quasi obbligatorio citare il Corvo. Oltre ad essere un bellissimo costume da sfoggiare in battaglia, il Corvo è anche il primo oggetto del negozio del titolo Epic Games ad aver fatto impazzire l'utenza, che ha deciso di acquistare in massa la skin leggendaria da 2.000 V-Buck. Nel corso degli ultimi mesi sono state pubblicate anche due varianti del Corvo: una a tema Deadpool e una disponibile esclusivamente nel bundle Leggende Congelate.

Malcore

Un'altra skin molto interessante è sicuramente Malcore, ovvero la riproposizione del vecchio Jonesy in forma demoniaca. Questo costume epico, che potrebbe ripresentarsi da un momento all'altro nel negozio oggetti al costo di 1.500 V-Buck, è incredibilmente dettagliato ed è venduto in bundle con delle ali da demone molto particolari, forse fra le migliori tra quelle disponibili come dorso decorativo.

Deadpool

Quella del mercenario chiacchierone è forse la skin più recente tra quelle proposte in questa classifica. Deadpool è approdato nella Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 in qualità di costume segreto del Pass Battaglia e potrà essere sbloccato ancora per un paio di settimane senza particolari sforzi da chiunque sia in possesso del pass stagionale. Che siate o meno appassionati del particolare supereroe dalla lingua tagliente, è indiscutibile come si tratti di una skin ricca di dettagli. Se poi siete fan del personaggio, sappiate che è possibile ottenere sempre gratuitamente anche la versione X-Force e quella senza maschera, da evitare per i deboli di stomaco.

Grind

Se siete appassionati di abbigliamento sportivo ricorderete sicuramente il set Hang Time, ovvero il bundle a tema Nike apparso per poco più di una settimana nella Stagione 9 (maggio 2019). Grind è uno dei due costumi presenti nel pacchetto, venduto a 1.800 V-Buck, e dispone di numerosi stili aggiuntivi che consentono di cambiare il colore principale. Oltre alle scarpe Nike, tra le particolarità del personaggio troviamo delle braccia che ricordano per certi versi quelle della nanotuta di Crysis. Sappiate che dalla sua prima comparsa questa skin non è mai più tornata nel negozio oggetti.

Fiaba

Una skin molto bella e che purtroppo non è più disponibile per i nuovi giocatori è Fiaba. Questa versione alternativa di Cappuccetto Rosso è stata infatti pubblicata come skin del Pass Battaglia della Stagione 6 e, a meno che non abbiate acquistato quel pass a tempo debito, non avete più possibilità di aggiungerla alla propria collezione. Se apprezzate questo stile potete però dare un'occhiata ad un'altra rivisitazione della giovane protagonista della favola, ovvero Fosca Fiaba, skin epica che di tanto in tanto torna nel negozio al prezzo di 1.500 V-Buck.

Shogun

Nell'elenco delle skin più belle di Fortnite non potevamo certo non inserirne una a tema Giappone e, secondo noi, la più bella tra quelle pubblicate nel corso del tempo è la leggendaria Shogun, venduta nel negozio oggetti al costo di 2.000 V-Buck. Questo costume ci permette di vestire i panni di uno spaventoso samurai con tanto di maschera da demone che terrorizza gli avversari. Ad accompagnare l'acquisto della skin c'è anche uno splendido dorso decorativo che aggiunge all'armatura delle ali formate da letali lame.

Harley Quinn

Se quella di Deadpool è la miglior skin targata Marvel, quando parliamo delle collaborazioni con DC Comics non possiamo certo non citare Harley Quinn. Il costume dedicato alla folle compagna di Joker è arrivato nel negozio in occasione dell'arrivo nelle sale cinematografiche di Birds of Prey e riprende in maniera quasi impeccabile il personaggio nella versione interpretata da Margot Robbie. La skin include sia la versione appartenente all'ultimo film DC che quella proposta in Suicide Squad (sicuramente la migliore delle due). Anche in questo caso, questa skin è apparsa nel negozio una sola volta lo scorso febbraio al prezzo di 1.500 V-Buck e potrebbe volerci un po' prima che ritorni.

Lynx

Anch'essa resa disponibile esclusivamente in un vecchio Battle Pass (per la precisione quello della Stagione 7), Lynx è una delle skin femminili più belle tra le numerose presenti nel gioco. La giovane geek occhialuta può infatti trasformarsi in una sorta di agile supereroina dalle sembianze feline. Come altre skin dei pass stagionali, Lynx include tantissimi stili aggiuntivi che permettono non solo di ammirare la ragazza senza il costume, ma anche di cambiare il colore (disponibile il nero, il rosso e l'azzurro) e di rimuovere codino e coda.

Agente del Caos

Apparso per la prima volta nel negozio di Fortnite Capitolo 2 - Stagione 1, questa skin epica da 1.500 V-Buck è forse una delle più affascinanti in assoluto. Il misterioso personaggio, che secondo alcuni fan ricopre un ruolo di prim'ordine nella storia del secondo capitolo del battle royale, è incredibilmente esile e unisce l'eleganza (ricordiamo che veste un abito nero con cravatta rossa) all'inquietante particolare della maschera anti-gas. È anche possibile rimuovere la maschera di questa creatura grazie ad uno stile aggiuntivo, ma così facendo perde per certi versi il suo fascino.

Bananita

A far parte di questa classifica non poteva certo mancare Bananita, la skin più divertente tra quelle proposte da Epic Games nel corso degli anni. Questo costume, pubblicato in esclusiva per i possessori del Pass Battaglia della Stagione X, permette di trasformarsi in una buffa banana che cambia il suo aspetto e matura tra un'uccisione e l'altra. Proprio come Durr Burger e Tomato Head, l'uomo banana è diventato nel tempo una delle icone del battle royale e non è difficile incappare in merchandise che lo vedono protagonista. Se per qualche motivo volete una skin di questo personaggio e avete iniziato a giocare da poco, sappiate che l'Agente Peely fa parte del Pass Battaglia della Stagione 2 del Capitolo 2 e di tanto in tanto ritorna nel negozio lo spaventoso Bananita Scheletro al costo di 1.500 V-Buck.

Prima di lasciarvi alla galleria con le immagini della nostra top 10, vi invitiamo a farci sapere nei commenti quali sono le vostre skin preferite.