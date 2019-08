Fortnite 10: Stelle segrete della Settimana 1 e 2 ora disponibili, dove trovarle

Come promesso da Epic Games, l'aggiornamento 10.10 di Fortnite ha risolto il bug delle Stelle della Battaglia segrete. A partire da ora le Stelle segrete della Settimana 1 e 2 possono essere raccolte dai giocatori: di seguito vi spieghiamo come ottenerle e dove trovarle all'interno della mappa.

Tra le novità dell'aggiornamento 10.10 di Fortnite, è stato finalmente corretto il bug delle Stelle segrete. Adesso è possibile ottenere quelle delle prime due settimane della Stagione 10. Vediamo come fare.

Dove trovare la Stella segreta della Settimana 1

Per trovare la Stella segreta della Settimana 1 bisognava completare almeno tre delle sette missioni gratuite della prima settimana di Fortnite Stagione 10, vale a dire le missioni BRUTO. Se siete riusciti a portarle a termine, avrete ottenuto la schermata di caricamento segreta della Settimana 1, contenente l'indizio sulla posizione della relativa Stella segreta.

Come potete vedere nel filmato proposto in cima e nell'immagine riportata in basso, la Stella segreta della Settimana 1 si trova a sud del Quartiere, a ovest dello scavo a forma di Ombrello.

Dove trovare la Stella segreta della Settimana 2

Per ottenere la Stella segreta della Settimana 2 vale lo stesso ragionamento fatto per quella della prima settimana. Dovrete prima completare almeno tre delle sette missioni gratuiti della Settimana 2, così da ottenere la relativa schermata di caricamento con l'indizio.

Come potete vedere nel video e nell'immagine riportati a fondo pagina, la Stella segreta della Settimana 2 si trova a nord-ovest di Lande Letali, al centro dello scavo a forma di Coltello e Forchetta.