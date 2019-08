Fortnite 10: Visita testa di Durr burger con spray Drift, dinosauro e testa di pietra

La Stagione 10 di Fortnite ha introdotto diverse novità, proponendo un nuovo sistema di missioni esclusive per il Pass Battagia al posto delle classiche sfide. Di seguito vi mostriamo come completare la missione Road Trip che richiede di visitare testa di Durr burger, dinosauro e testa di pietra.

Per portare a termine questa sfida non dovrete far altro che visitare la testa di Durr burger con lo spray Drift, un dinosauro e una testa di pietra. Vediamo come fare.

Visita la testa di Durr burger con lo spray Drift, un dinosauro e una testa di pietra (0/3)

Come potete vedere nell'immagine riportata a fondo pagina, le tre strutture da visitare sono sparse all'interno dell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 10).

Più nello specifico, troverete la testa di Durr Burger a nord-est di Parco Pacifico, il dinosauro tra Spiagge Snob e Noinclinato (nel bioma polare) e la testa di pietra a Palmeto Paradisiaco. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente le strutture in questione, vi basta dare un'occhiata al video che abbiamo riportato in apertura.

Tutto quello che dovete fare per completare la sfida, dunque, è recarvi presso i luoghi indicati sulla mappa a fondo pagina e visitare le tre strutture.

Ricordiamo che questa missione, come tutte le altre della Stagione 10, è accessibile solo per i giocatori in possesso del Pass Battaglia X.