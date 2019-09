Fortnite: i 100 Thieves rivelano come hanno speso i soldi vinti alla World Cup

Davis “Ceice” McClellan e Hayden “Elevate” Krueger dei 100 Thieves sono una delle “coppie” più popolari nell’ambiente competitivo di Fortnite e in un episodio del podcast di Selfmade hanno rivelato come hanno speso i soldi guadagnati lo scorso luglio, alla Fortnite World Cup.

Ceice ed Elevate hanno chiuso al terzo posto durante la Coppa del Mondo di Fortnite, il che significa che si sono portati a casa ​​ben 1.8 milioni di Dollari da dividersi equamente. Sono un sacco di soldi per chiunque, ma soprattutto per un paio di giocatori che hanno appena iniziato la carriera.

Ceice ha rivelato di aver elargito a tutti coloro che sono venuti all'evento per supportarlo e tifarlo 1.000 Dollari ciascuno da spendere per tutto ciò che volevano. Quindi, parlando di un entourage da dieci persone ciò equivale a 10.000 verdoni. Solo come ringraziamento per il supporto.

Una volta tornato a casa, ha detto di aver acquistato una postazione streaming completamente nuova, che ha mostrato in un video sul suo canale YouTube. In tutto, tra regali e postazione rinnovata ha speso 21.000 Dollari subito.

Elevate, d'altra parte, è stato molto criptico e di poche parole riguardo a come ha speso i soldi guadagnati. Il ragazzo si è limitato a cambiare discorso, parlando di ragazze.

Per Ceice, comunque, quei 21.000 Dollari, a fronte dei 900.000 guadagnati rappresentano veramente una bazzecola. Chissà come gestirà il resto. Anzi, la vera domanda è se saprà gestirli adeguatamente.

I due giocatori continuano a competere insieme nei tornei, quindi il gruzzoletto per la pensione potrebbe anche aumentare. La carriera da pro player, però, è molto breve e assai mutevole, così come le fortune.

Atri tre giocatori dei 100 Thieves (Kenith, SirDimetrious e Blind), ad esempio, non sono stati così fortunati e hanno concluso la propria esperienza con la squadra di Nadeshot appena una settimana fa.