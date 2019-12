Con Fortnite 11.30 debutta anche l'Annual Pass 2020!

I leaker di Fortnite hanno scoperto un nuovo tipo di Battle Pass che dovrebbe essere messo in vendita nelle prossime ore con l'arrivo dell'aggiornamento 11.30 atteso per la giornata di oggi. Ma cosa conterrà esattamente questo pass?

L'Annual Pass 2020 darà accesso a tutti i Pass della Battaglia che saranno pubblicati nel 2020 con relativi oggetti cosmetici, il tutto con il 25% di sconto rispetto all'acquisto dei singoli Pass Battaglia. Al momento il Pass Annuale 2020 non ha una data di uscita, l'ipotesi più probabile è che possa essere messo in vendita a partire da oggi ma non è escluso che la commercializzazione possa in realtà partire all'inizio del prossimo anno.

Non sono trapelate al momento eventuali skin e oggetti cosmetici esclusivi del Pass, sicuramente ne sapremo di più con l'imminente arrivo dell'aggiornamento 11.30, i server di Fortnite sono offline per manutenzione e l'aggiornamento verrà pubblicato nel corso della giornata di oggi, probabilmente tra la tarda mattinata e le primissime ore del pomeriggio.

Insieme a Fortnite 11.30 dovrebbe fare il suo debutto anche l'evento di Natale 2019 che seguirà l'evento crossover Fortnite x Star Wars L'Ascesa di Skywalker in programma per sabato 14 dicembre.