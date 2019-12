Fortnite 11.30: novità Battle Royale e Salva il Mondo, torna l'evento di Natale Frostnite

L'aggiornamento 11.30 di Fortnite è finalmente arrivato portando in dote tantissime novità, tra cui l'evento natalizio Frostnite e la nuova funzionalità Schermo Condiviso, quest'ultima anticipata da un leak emerso nella mattinata di oggi.

Fortnite Battle Royale

Ecco a te lo schermo condiviso. Gioca in coppia e in squadra con un amico sulla stessa PlayStation 4 o Xbox One. Questa è una versione iniziale di Schermo condiviso. Per continuare a migliorare questa funzionalità, segnala eventuali bug utilizzando lo strumento di feedback nel gioco.

Guarda in anteprima cosa c'è nel Negozio oggetti tramite il tuo dispositivo mobile.

Con il centro gruppi, ora puoi guardare le novità del Negozio oggetti prima di accedere al gioco.

Per farlo, apri il centro gruppi, scorri a destra e premi Anteprima oggetto.

Aumentato il limite dei regali giornalieri dal negozio oggetti da 3 a 5.

Indicatore di munizioni modificato. Ora è una rappresentazione visiva delle munizioni restanti invece di una barra solida. Ora puoi scegliere quando passare dalla schermata Eliminato da alla schermata dei PE di fine partita. Per passare alla schermata dei PE di fine partita, premi Continua sulla schermata Eliminato da.

Sono stati fatti tutti i preparativi per l'evento live Star Wars L'Ascesa di Skywalker, che avrà luogo alle Rapide Rischiose il 14 dicembre, alle 20:00 ora italiana.

Fortnite Salva il Mondo

Frostnite

Resta al caldo in questa lunga notte d’inverno! Procurati il Blub necessario per tenere acceso il bruciatore. Quando si spegne, il gelo arriva molto rapidamente. Quando il bruciatore perde punti salute, lo scudo anti-Tempesta si restringe, quindi tieni pieno il serbatoio! Sopravvivi più a lungo che puoi usando solo le armi base iniziali, i progetti e la tua astuzia per proteggerti. I Krampus Distruttori che popolano queste regioni glaciali sono pericolosi ma vale la pena affrontarli per recuperare Blub prezioso. Non farti sfuggire le prossime sfide settimanali!

Spargizenzero

Caramelle? Sì, grazie! Revolver potente, veloce e dal rinculo ridotto che rilascia caramelle curative quando elimini gli Abietti.

Trinciatore di Carta

Quando questo aeroplanino di carta decolla, non ti conviene trovarti sulla traiettoria! Una pistola che impiega cartucce e pallottole per lanciare un aeroplano di carta che plana lentamente e danneggia i nemici all'interno di un raggio moderato quando esplode.

Lancia Palle di Neve

Quelle non sono palle di neve qualunque... Usa il Lancia palle di neve per scagliare granate che danneggiano e respingono i nemici! Disponibile nel Negozio settimanale dal 12 dicembre al 19 dicembre all'una di notte, ora italiana.

Lama Invernale

Anche il lama traboccano di spirito natalizio. Preparati una bella cioccolata calda e spalanca questo lama per sbloccare Eroi festivi e armi. Più siamo e meglio è!