Fortnite 11.30: quando esce il nuovo aggiornamento?

Continua il mistero sull'attesissimo aggiornamento 11.30 di Fortnite, atteso nel corso di questa settimana ma ancora non annunciato o pubblicato da Epic Games. Ci sono speranze di vederlo nella giornata di oggi o dovremo attendere i prossimi giorni?

Nel momento in cui scriviamo Epic Games non ha comunicato nulla a riguardo e non sembrano esserci piani per una manutenzione programmata dei serve per mercoledì 11 dicembre. Questo vuol dire che con ogni probabilità nelle prossime ore non verrà pubblicato alcun aggiornamento, l'update potrebbe arrivare a questo punto giovedì 12 dicembre insieme alle nuove Sfide della Settimana e all'evento di Natale, anche questo non ancora confermato in via ufficiale.

Secondo alcuni insider, Epic Games starebbe lavorando per concludere la fase di test e assicurarsi che tutto funzioni nel migliore dei modi prima di rendere disponibile ufficialmente l'aggiornamento 11.30 di Fortnite, che dovrebbe introdurre tantissime novità per Battaglia Reale, Salva il Mondo e la Modalità Creativa.

Ricordiamo che per il 13 dicembre è previsto un annuncio di Fortnite ai Game Awards 2019 mentre sabato 14 dicembre partirà l'evento Fortnite x Star Wars, durante il quale verrà mostrata in anteprima assoluta una scena di Star Wars L'Ascesa di Skywalker, al cinema dalla prossima settimana.