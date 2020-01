Fortnite 11.40: quando uscirà il primo aggiornamento del 2020?

L'ultimo aggiornamento di Fortnite (versione 11.31) è stato pubblicato il 18 dicembre scorso con tantissimi contenuti e le sfide dell'evento di Natale Mezz'Inverno, da allora Epic Games non ha pubblicati altre patch prendendosi una pausa natalizia. Ma quando vedremo il primo update del 2020?

Attualmente i contenuti di Fortnite sono programmati per durare fino al 7 gennaio, questa la data ultima per accedere alle sfide di Natale. Possiamo quindi ipotizzare che l'aggiornamento 11.40 (numerazione non ufficiale e non definitiva) sia in dirittura di arrivo la prossima settimana, in un giorno compreso tra il 7 e il 9 gennaio.

L'ipotesi più probabile è che i server di Fortnite vadano offline proprio il 7 gennaio per manutenzione programmata e successiva pubblicazione dell'aggiornamento, tuttavia non è improbabile che la patch possa in realtà vedere la luce il giorno successivo o al più tardi giovedì 9 gennaio.

Mistero invece sui contenuti, Epic rimuoverà sicuramente la neve e le spade laser di Guerre Stellari mentre non sappiamo cosa verrà effettivamente introdotto... possiamo aspettarci una nuova collaborazione per inaugurare il 2020 nel migliore dei modi?

Lo sapevate? Nel 2019 Fortnite ha incassato 1.8 miliardi di dollari secondo gli analisti però il trend positivo non è destinato a continuare nel 2020 e il Battle Royale subirà una battuta di arresto per quanto riguarda incassi e numero di giocatori attivi.