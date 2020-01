Fortnite 11.50: che fine ha fatto il nuovo aggiornamento?

Siamo ormai a metà settimana e in molti si aspettavano comunicazioni riguardo l'arrivo del nuovo aggiornamento di Fortnite tuttavia ad oggi Epic Games non ha ancora annunciato nulla in merito... questo vuol dire che l'update non arriverà nei prossimi giorni?

Difficile dirlo con certezza, Epic Games non è nuova a pubblicare le patch di Fortnite il giovedì, giorno dell'arrivo delle Sfide della Settimana, l'update potrebbe essere quindi lanciato giovedì 30 gennaio mentre una pubblicazione nella giornata di venerdì appare più improbabile.

L'aggiornamento 11.50 è atteso genericamente per inizio febbraio e molti hanno pensato ad un possibile lancio nel fine settimana, questa ipotesi però sembra difficile da realizzare. Anche un lancio nella giornata di oggi (mercoledì 29 gennaio) sembra da escludere considerando la totale assenza di comunicazioni sui canali social di Epic Games.

La compagnia sta lavorando per implementare un nuovo motore fisico in Fortnite, questa importante novità come detto debutterà il prossimo mese, l'annuncio ha causato non poche lamentele da parte di pro player e streamer come Ninja, vedremo quindi come la community accoglierà il cambiamento.

Il 2020 rappresenterà sicuramente un anno importante per Fortnite, la Stagione 2 è stata rimandata al 20 febbraio proprio per consentire gli sviluppatori di apportare migliorie al lato tecnico della produzione.