Fortnite 12.10: le novità dell'aggiornamento del 3 marzo

I server di Fortnite stanno per tornare online, nel frattempo Epic Games ha svelato le novità dell'aggiornamento 12.10 legate principalmente alla Modalità Creativa e Salva il Mondo, nel momento in cui scriviamo non ci sono invece notizie certe per quanto riguarda i nuovi contenuti della Battaglia Reale.

Tra le novità di questo update trovano spazio non solo nuovi contenuti estetici ma anche nuove modalità e opzioni di gioco.

Fortnite Modalità Creativa

Migliaia di oggetti

Ora è molto più facile accedere ai prefabbricati e i singoli oggetti di scena di cui sono composti! Fai doppio clic su un prefabbricato o su una galleria per esplorare migliaia di oggetti, che puoi selezionare individualmente, generare nel mondo e persino associare alla barra rapida.

Uova pr-ovette

Vuoi nascondere un easter egg sulla tua isola? Le nostre uova sono proprio ciò che fa per te. Scopri tutte le nuove uova nella Galleria uovo.

Fortnite Salva il Mondo

Mettevi in ghingheri con costumi e dorsi decorativi, ora disponibili nell'armadietto di Casa base! Inoltre, l'armadietto di Casa base ora viene salvato indipendentemente dalla BR, in modo che le modifiche apportate in una modalità non incidano sull'altra.

Arco Nubigragio

Tutta la potenza dello Steampunk... in forma di arco! Elimina Abietti per rilasciare una devastante nube di vapore.

Lama Spia

Apri questo nuovo lama e raccogli la potenza del nuovo set armi Spia! Nota: qualunque biglietto rimasto sugli account dei giocatori al termine della stagione verrà convertito in Lama spia.

A partire da oggi dovrebbe debuttare in Fortnite la Guerra tra Fazioni, evento scoperto dai dataminer ma non ancora confermato da Epic Games.