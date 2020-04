Fortnite 12.40: tornano gli incarichi spaccatutto e il lancia uova!

L'aggiornamento 12.40 di Fortnite è ora disponibile per il download, nel momento in cui scriviamo la manutenzione programmata non è ancora terminata, non è possibile tornare a giocare tuttavia la patch può già essere scaricata.

Questo aggiornamento porta in dote tanti nuovi contenuti, di seguito le novità di Fortnite Salva il Mondo e Modalità Creativa in attesa che Epic sveli le nuove modalità e gli oggetti della Battaglia Reale.

Fortnite Modalità Creativa

"Aggiunti altri oggetti alle Gallerie oggetti Tempio della giungla e Tavola calda. Scopri le novità del momento, potrebbero essere il pezzo mancante per rendere perfetta la tua isola. Ora le isole devono avere almeno 1 tag per essere pubblicate."

Fortnite Salva il Mondo

Incarichi Spaccatutto

Ray è scomparsa. Indagate sulla cometa e preparatevi a reclutare una squadra di supereroi. Trovate Ray e riportatela a casa! Completate la serie d'incarichi Spaccatutto per sbloccare il soldato mitico Carburo e il Ninja mitico Stella ammantata.

Coperture Hoverboard

Ricordati di decorare il tuo Hoverboard prima di partire in missione, perché le coperture per Hoverboard sono la moda del momento!

Lancia Uova di Pasqua (dal 18 aprile)

Lanciatore che scaglia uova sugli Abietti, con esplosione a contatto! Max sei uova attive contemporaneamente.



Ricordiamo che la Stagione 2 di Fortnite è stata prolungata per tutto il mese di maggio e che la Stagione 3 prenderà il via a inizio giugno, in ritardo sulla tabella di marcia che voleva un lancio previsto a fine aprile.