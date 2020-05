Fortnite 12.60 ha introdotto cambiamenti alla mappa oppure no?

Il nuovo aggiornamento 12.60 di Fortnite è disponibile su PC e console tuttavia al momento Epic Games ha rivelato solamente le novità legate a Salva il Mondo e Modalità Creativa, senza svelare nel dettaglio i nuovi contenuti per la Battaglia Reale.

In molti si aspettavano cambiamenti alla mappa di Fortnite in vista della Stagione 3, sembra però che le cose non siano andate esattamente così. I dataminer sono al lavoro per scoprire le principali novità introdotte con l'aggiornamento 12.60, secondo quanto riportato da Daily Fortnite News & Leaks non ci sono cambiamenti o modifiche di rilievo alla mappa. Non è chiaro se siano state apportate piccole migliorie, di certo nulla di troppo rilevante, come specificato dal leaker.

Per la nuova mappa di Fortnite dovremo quindi attendere la fine di maggio o i primissimi giorni di giugno, quando Epic Games lancerà l'evento Doomsday di Fortnite che guiderà i giocatori dalla Stagione 2 alla Season 3, la quale andrà poi avanti per tutta l'estate. E voi cosa ne pensate? Vi aspettavate una nuova mappa oppure no? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio commenti, secondo gli ultimi rumor presto l'isola dovrebbe essere inondata fino ad affondare... Fortnite Stagione 3 potrebbe svolgersi interamente sott'acqua, queste le ipotesi delle ultime settimane, che al momento non hanno ancora trovato conferma.