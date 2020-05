Fortnite 12.60: leak delle skin, in arrivo anche Splatoon, Recon Expert e Loserfruit?

In attesa che Epic Games annunci questi contenuti in maniera ufficiale, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la nostra classifica con le 10 skin più belle di Fortnite Battaglia Reale .

Oltre ad aver pubblicato una nuova ondata di immagini che ci mostra le tantissime skin in arrivo nel negozio oggetti, tra le quali ha attirato immediatamente l'attenzione dei giocatori di tutto il mondo la presenza di un nuovo stile aggiuntivo per il costume Recon Expert . Per chi non sapesse di cosa si tratta, Recon Expert è probabilmente la skin più rara tra quelle presenti nel titolo Epic Games, dal momento che non arriva nel negozio oggetti dai primi mesi di vita del gioco. Ad accompagnare questo costume rarissimo, tra i nuovi leak troviamo anche le immagini di nuovi stili per skin esistenti e un paio di costumi inediti. Sono però gli oggetti privi di immagini ad essere i più interessanti, dal momento che i leaker hanno scovato dei riferimenti non solo al set dell'influencer Loserfruit , ma anche ad un possibile nuovo bundle per gli utenti Nintendo Switch a tema Splatoon .

New Recon Expert style ingame, also new locker quality (the characters look better) pic.twitter.com/9NnWJdKbGH — HYPEX - Fortnite Leaks & News (@HYPEX) May 20, 2020

everything else



i think pic.twitter.com/64spga9Z1R — Lucas7yoshi // Fortnite Leaks & stuff (@Lucas7yoshi) May 20, 2020

The next Nintendo Promotion may be a collaboration with Splatoon.



[ the image below was leaked months ago from a list of upcoming skins that were leaked ] pic.twitter.com/uvL51Zq1Sg — Fortnite: Battle Royale Leaks (@FNBRLeaks) May 20, 2020