Fortnite 12.60: quando esce l'ultimo aggiornamento della Stagione 2?

Questa settimana non sono usciti aggiornamenti di Fortnite, ci avviciniamo alla fine della Stagione 2 ma i giocatori sono in attesa di quello che sarà probabilmente update, ovvero l'aggiornamento 12.60: quando uscirà?

A quanto sembra l'aggiornamento è stato caricato sui server di Epic Games e questo vuol dire probabilmente che non manca molto alla pubblicazione. Difficile pensare ad un lancio questa settimana, dato che siamo ormai agli sgoccioli della stessa, mentre è certamente più probabile un lancio previsto per la prossima settimana, probabilmente tra il 19 e il 21 maggio.

L'ultimo aggiornamento della stagione porterà in dote le Sfide A Tempo Straordinario per dare modo a tutti di completare rapidamente gli obiettivi del Season Pass e raggiungere tutti i livelli con relative ricompense, sicuramente non ci saranno nuove skin o contenuti estetici, con questi ultimi pronti a tornare in grande stile con la Stagione 3.

L'evento Doomsday di Fortnite concluderà la Stagione 2 e darà il via alla Season 3 del Battle Royale, ne sapremo di più nei prossimi giorni, in attesa del grande evento previsto per la fine di maggio. Nel frattempo vi ricordiamo che sono in corso le sfide Dominio Locale di Fortnite tra cui distruggi gli Orsacchiotti a Siepi d'Agrifoglio e applica scudi o cura a Baraccopoli e al Frutteto.