Fortnite 14.20: quando esce il nuovo aggiornamento?

Nelle ultime settimane gli aggiornamenti di Fortnite non sono stati particolarmente numerosi e neanche troppo frequenti, a breve però Epic Games dovrebbe pubblicare il nuovo Major Update 14.20, ma quando arriverà esattamente?

Il nuovo aggiornamento di Fortnite dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) vedere la luce entro questa settimana o al più tardi all'inizio della prossima, portando in dote tante migliorie al gameplay, nuove modalità e i contenuti della collaborazione Fortnite x Rocket League, con quest'ultimo che diventa free to play a partire da oggi. Arriveranno ovviamente anche le Sfide della Settimana 5 mentre sembra improbabile vedere già adesso novità legate alla festa di Halloween, questi contenuti dovrebbero invece fare la loro comparsa a metà ottobre.

L'aggiornamento 14.20 sarà disponibile su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch ma non su Mac, Android e iPhone/iPad a causa del ban di Fortnite su Apple e della guerra in corso tra Epic Games e la casa di Cupertino. Dopo aver abbandonato l'App Store ad agosto, Fortnite non è più disponibile su Mac a partire da oggi, restiamo quindi in attesa di capire come si evolverà la situazione nel prossimo futuro.

E voi cosa vi aspettate da questo nuovo aggiornamento di Fortnite? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.