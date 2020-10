Fortnite 14.30, le note della patch: il Combat Shotgun è stato potenziato

Dopo un'inevitabile manutenzione programmata che li ha tenuti fuori dai server, i giocatori hanno finalmente potuto tornare sulla mappa di Fortnite per saggiare tutte le novità della nuova patch 14.30. Anche stavolta, è spettato a loro il compito di stilare la lista dei cambiamenti apportati da Epic Games.

La novità più consistente ha a che fare con il Combat Shotgun, che ha ricevuto un'importante miglioria che dovrebbe consentirgli di ritornare nel meta. Nello specifico, lo studio di sviluppo ha incrementato la sua portata, permettendogli di infliggere un maggior quantitativo di danni dalla distanza. Si segnala inoltre la risoluzione di alcuni bug, come il problema all'audio dell'emote Last Forever e l'erronea cancellazione dei movimento del personaggio quando veniva piazzato un marcatore sulla mappa.

Quest'oggi Epic Games ha anche presentato la nuova Modalità a Tempo Rally Royale, in cui i giocatori sono chiamati a correre in auto da un punto A ad un punto B nella maniera più rapida possibile. L'obiettivo è in realtà complicato dalla necessità di collezionare un certo quantitativo di ticket, necessari a sbloccare la linea del traguardo. Rally Royale verrà resa disponibile entro la fine di questa settimana. Domani 14 ottobre prenderà invece il via la prima delle quattro Coppe della Super competizione Knock-out Marvel, che metterà in palio la nuova skin gratis di Daredevil. Avete notato altri cambiamenti nella nuova patch 14.30 di Fortnite?