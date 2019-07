Fortnite 14 Giorni d'Estate accoglie MAT A Caccia di Tempeste e nuova arma fuori magazzino

Sul fronte della nuova Modalità a Tempo Limitato, invece, il team di sviluppo ha scelto di abilitare la MAT A caccia di tempeste: Surfando . Si tratta di una modalità di gioco che vede i giocatori di Fortnite fronteggiarsi a squadre. Tutti gli utenti inizieranno la propria partita a bordo di un veicolo. Tuttavia, restare in equilibrio non sarà affatto semplice. Infatti, con lo scorrere del tempo, nell'inventario verranno a generarsi in maniera periodica delle granate a impulsi. Per ottenere la vittoria, sarà necessario riuscire a restare in piedi più a lungo di tutti gli avversari! In chiusura, vi ricordiamo che queste non sono le uniche novità del battle royale. Recentemente sono infatti apparsi nel gioco nuovi chip: sulle pagine di Everyeye potete trovare indicazioni su dove trovare il Fortbyte 40 o su come trovare il Fortbyte 83 .

Each day we're bringing back a vaulted weapon for one day only!



Today's weapon is the Bolt-Action Sniper Rifle. pic.twitter.com/a5fFt9hJ25 — Fortnite (@FortniteGame) 7 luglio 2019

The lava is rising! Get on a board and be the last one standing.



Play the Storm Chasers: Surfin LTM now! pic.twitter.com/8FTZrVNcID — Fortnite (@FortniteGame) 7 luglio 2019