Fortnite 14 Giorni d'Estate: Cerca gli unicorni gonfiabili negli specchi d'acqua

Dopo avervi spiegato come far scoppiare i palloncini da festa, in questa mini-guida alle sfide dei 14 Giorni d'Estate di Fortnite vi mostriamo come completare la sfida "Cerca gli unicorni gonfiabili negli specchi d'acqua".

Nel corso dell'evento verranno proposte 14 sfide esclusive, accompagnate da ricompense specifiche. La ricompensa per la missione di oggi sarà la copertura Neon Tropicale. Portando a termine tutte le sfide (ricordiamo che ne arriverà una nuova ogni 24 ore) si potrà sbloccare il dorso decorativo Frappè. Di seguito vi spieghiamo come completare la sfida di oggi.

Cerca gli unicorni gonfiabili negli specchi d'acqua (0/3)

Per portare a termine la sfida dovrete cercare e trovare tre unicorni gonfiabili galleggianti. Come potete vedere nella mappa riportata a fondo pagina, all'interno dell'isola sono presenti nove unicorni gonfiabili nelle seguenti posizioni:

A sud-ovest di Laguna Languida

A est di Laguna Languida

A nord-est di Laguna Languida

A Scalini Scatenati

A Sprofondo Stantio

A Rifugio Ritirato

A sud-est di Lande Letali

A Palmeto Paradisiaco

A sud-ovest di Palmeto Paradisiaco

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente gli unicorni gonfiabili, potete dare un'occhiata al video riportato in cima. Dato che la sfida richiede di trovare solo tre unicorni, vi consigliamo di concentrarvi sugli ultimi tre elencati nella lista di sopra, dal momento che sono quelli più vicini tra loro.

Parlando delle altre sfide dell'evento 14 Giorni d'Estate di Fortnite, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare la sfida Fai rimbalzare un pallone da spiaggia in partite diverse.