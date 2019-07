Fortnite 14 Giorni d'Estate: Distruggi i grill con lo Strumento raccolta Basso e Lento

È ora disponibile l'ultima sfida dell'evento 14 Giorni d'Estate di Fortnite. La sfida in questione richiede di distruggere i grill sparsi per la mappa con lo Strumento raccolta Basso e Lento: vi mostriamo come portarla a termine.

La ricompensa per la missione di oggi sarà l'oggetto Stendardo. Ricordiamo che portando a termine tutte le sfide dell'evento si potrà sbloccare il dorso decorativo Frappè. Di seguito vi spieghiamo come completare la sfida di oggi.

Distruggi i grill con lo Strumento raccolta Basso e lento (0/7)

Per completare questa sfida dovrete distruggere 7 grill utilizzando lo Strumento raccolta Basso e lento, oggetto che otterrete in ricompensa dopo aver completato la sfida Spara i fuochi d'artificio lungo la riva del fiume.

Come potete vedere nella mappa riportata a fondo pagina, nell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9) sono presenti 20 grill sparsi in tutte le location. A voi basterà raggiungerne 7 e distruggerli utilizzando lo Strumento raccolta Basso e Lento. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente la posizione dei vari grill, vi basta guardare il filmato proposto in apertura.

Parlando delle altre sfide dell'evento 14 Giorni d'Estate di Fortnite, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare la sfida Cerca piccola paperella di gomma nella schermata di caricamento Tuffo d'Estate.