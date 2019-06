Fortnite 14 Giorni d'Estate: Eliminazioni con un'arma giornaliera o Pistola a tamburo

A partire da oggi pomeriggio è disponibile la terza sfida dell'evento 14 Giorni d'Estate di Fortnite Stagione 9. La sfida in questione richiede di effettuare 5 eliminazioni con un'arma giornaliera fuori magazzino o una Pistola a tamburo: vediamo come completarla.

Nel corso dell'evento verranno proposte 14 sfide esclusive accompagnate da ricompense specifiche. La ricompensa per la missione di oggi sarà l'oggetto giocattolo Bomba d'Acqua. Portando a termine tutte le sfide, inoltre, si potrà sbloccare il dorso decorativo Frappè. Di seguito vi spieghiamo come completare la sfida di oggi.

Eliminazioni con un'arma giornaliera fuori magazzino o una Pistola a tamburo (0/5)

Per portare a termine questa sfida dovrete eliminare cinque nemici utilizzando l'arma giornaliera fuori magazzino o la Pistola a tamburo.

Cosa sono le armi giornaliere fuori magazzino? Come annunciato da Epic Games, durante i 14 Giorni d'Estate di Fortnite vedremo il ritorno di alcune vecchie armi rimosse dal gioco. Ogni giorno ne verrà introdotta una nuova, e sarà disponibile per 24 ore. Se volete utilizzare l'arma giornaliera fuori magazzino, dunque, dovete consultare dal menù qual è l'arma scelta del giorno. In alternativa, per completare la sfida potete comunque utilizzare la Pistola a tamburo.

Parlando delle altre sfide dell'evento 14 Giorni d'Estate, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come completare la sfida Fai rimbalzare un pallone da spiaggia in partite diverse.