Fortnite 14 Giorni d'Estate: Ottieni un punteggio di 10 o più nei Tabelloni della fiera

A partire da oggi pomeriggio i giocatori di Fortnite Stagione 9 possono dedicarsi alla nuova sfida dell'evento 14 Giorni d'Estate che richiede di ottenere un punteggio di 10 o più nei Tabelloni della fiera. Di seguito vi spieghiamo come portarla a termine, mostrandovi la posizione dei tabelloni.

Durante l'evento verranno proposte 14 sfide esclusive, accompagnate da ricompense specifiche. La ricompensa per la missione di oggi sarà la scia Palloni da Spiaggia. Portando a termine tutte le sfide (ricordiamo che ne arriverà una nuova ogni 24 ore) si potrà sbloccare il dorso decorativo Frappè. Di seguito vi spieghiamo come completare la sfida di oggi.

Ottieni un punteggio di 10 o più nei Tabelloni della fiera (0/1)

Per portare a termine questa sfida dovete ottenere un punteggio di 10 o più in un qualsiasi Tabellone della fiera presente nell'isola di Fortnite Battaglia Reale. Come potete vedere nella mappa riportata a fondo pagina, all'interno dell'isola sono presenti sei Tabelloni nelle seguenti posizioni:

A nord di Laguna Languida

A nord di Sponde del Saccheggio

A sud-est di Neopinnacoli

A sud di Sprofondo Stantio

A nord-ovest di Palmeto Paradisiaco

A sud-ovest di Palmeto Paradisiaco

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente la posizione dei Tabelloni della fiera, potete guardare il video riportato in cima. Per completare la sfida non vi resta che raggiungere uno qualsiasi di questi tabelloni, interagire con esso per avviarlo e prendere parte al gioco dei palloncini. Il vostro obiettivo sarà quello di colpire i palloncini, cercando di ottenere almeno 10 punti.

Parlando delle altre sfide dell'evento 14 Giorni d'Estate di Fortnite, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare la sfida Spara i fuochi d'artificio lunga la riva del fiume.