Fortnite 14 Giorni d'Estate: Rimbalza su un ombrellone gigante in partite diverse

A partire da oggi pomeriggio è disponibile una nuova sfida dell'evento 14 Giorni d'Estate di Fortnite. La sfida in questione richiede di rimbalzare su un ombrellone gigante in tre diverse partite: di seguito vi spieghiamo come completarla.

Durante l'evento verranno proposte 14 sfide esclusive, accompagnate da ricompense specifiche. Portando a termine tutte le sfide (ricordiamo che ne arriverà una nuova ogni 24 ore) si potrà sbloccare il dorso decorativo Frappè. Di seguito vi spieghiamo come completare la sfida di oggi.

Rimbalza su un ombrellone gigante in partite diverse (0/3)

Per portare a termine questa sfida dovete rimbalzare su un ombrellone gigante nell'arco di tre partite. Nell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9) sono presenti sei ombrelloni giganti, nelle seguenti posizioni:

A sud-ovest di Parco Pacifico

A Laguna Languida

A ovest di Sprofondo Stantio

A Rifugio Ritirato

A sud-ovest di Borgo Bislacco

A Palmeto Paradisiaco

Le posizioni degli ombrelloni giganti sono evidenziate con un cerchio rosso sulla mappa riportata a fondo pagina. Tutto quello che dovete fare per completare la sfida, dunque, è atterrare su uno degli ombrelloni in modo da rimbalzare su di esso, e ripetere l'operazione nell'arco di tre partite differenti.

Parlando delle altre sfide dell'evento 14 Giorni d'Estate, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare la sfida Cerca gli unicorni gonfiabili negli specchi d'acqua. Segnaliamo inoltre che a partire da oggi potete mettervi anche alla ricerca del nuovo Fortbyte #75 che si trova nell'hangar di un aeroporto.