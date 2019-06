Fortnite 14 Giorni d'Estate: fai rimbalzare un pallone da spiaggia in partite diverse

A partire da oggi è disponibile la seconda sfida dell'evento 14 Giorni d'Estate di Fortnite. La sfida in questione richiede di far rimbalzare un pallone da spiaggia in partite diverse: di seguito vi spieghiamo come portarla a termine.

Durante l'evento verranno proposte 14 sfide esclusive accompagnate da ricompense specifiche. La ricompensa per la missione di oggi sarà la schermata di caricamento Tintarella. Portando a termine tutte le sfide, inoltre, si potrà sbloccare il dorso decorativo Frappè. Di seguito vi spieghiamo come completare la sfida di oggi.

Fai rimbalzare un pallone da spiaggia in partite diverse (0/5)

Per completare questa sfida dovete far rimbalzare un pallone da spiaggia gigante in cinque partite diverse. Dove si trovano questi palloni? Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, nell'isola di Fortnite Battaglia Reale sono presenti tre palloni da spiaggia giganti, nelle seguenti location:

A sud-est del Quartiere

A nord-ovest di Borgo Bislacco

A Palmeto Paradisiaco

Tutto quello che dovete fare per completare la sfida, dunque, è colpire uno di questi tre palloni da spiaggia in modo da farlo rimbalzare. L'operazione andrà ripetuta in cinque partite diverse. Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire dove trovare i palloni e come farli rimbalzare, potete dare un'occhiata al video riportato in cima.

Parlando delle altre sfide dell'evento 14 Giorni d'Estate di Fortnite, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come completare la sfida Danza in diverse feste in spiaggia.