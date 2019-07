Fortnite 14 Giorni d'Estate: Spara i fuochi d'artificio lungo la riva del fiume

A partire da oggi è disponibile una nuova sfida dell'evento 14 Giorni d'Estate di Fortnite che richiede di sparare i fuochi d'artificio trovati lungo la riva del fiume. In questa mini-guida vi mostriamo la posizione dei fuochi d'artificio sulla mappa, aiutandovi a completare la sfida.

Durante l'evento verranno proposte 14 sfide esclusive, accompagnate da ricompense specifiche. La ricompensa per la missione di oggi sarà lo strumento di raccolta Basso e Lento. Portando a termine tutte le sfide (ricordiamo che ne arriverà una nuova ogni 24 ore) si potrà sbloccare il dorso decorativo Frappè. Di seguito vi spieghiamo come completare la sfida di oggi.

Spara i fuochi d'artificio che hai trovato lungo la riva del fiume (0/3)

Questa sfida richiede di trovare i fuochi d'artificio posizionati lungo la riva del fiume, interagire con essi e spararli nel corso di una partita. Come potete vedere nella mappa riportata a fondo pagina, sull'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9) sono presenti sei fuochi d'artificio, nelle seguenti posizioni:

A nord di Laguna Languida

A sud di Laguna Languida

A est di Sponde del Saccheggio

A sud di Sponde del Saccheggio

A sud-est di Neopinnacoli

A ovest di Lande Letali

Per portare a termine la sfida sarà necessario sparare tre fuochi d'artificio, semplicemente interagendo con essi. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarli più facilmente, potete guardare il filmato proposto in apertura.

