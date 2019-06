Fortnite: 14 Giorni d'Estate, svelate tutte le MAT che verranno proposte

Domani 25 giugno inizierà finalmente il tanto rumoreggiato evento 14 Giorni d'Estate in Fortnite, durante il quale verranno proposte un mucchio di attività.

Ogni 24 ore, tanto per cominciare, verrà tirata fuori dal magazzino una delle armi rimosse in passato: ciò significa che avrete l'opportunità di mettere nuovamente le mani sull'Arco Esplosivo, sul vecchio Fucile a Pompa e molte altre ancora. A cadenza giornaliera, inoltre, verranno proposte delle sfide quotidiane con ricompense gratuite, nuovi costumi nel negozio oggetti e, soprattutto, delle Modalità a Tempo (MAT, per gli amici).

Le MAT che verranno proposte saranno in totale 14: tra di esse, oltre ad alcune conoscenze, ce ne saranno alcune di totalmente nuove. A seguire trovate la lista completa, tenete presente tuttavia che sono disposte casualmente, pertanto l'ordine di apparizione sarà sicuramente diverso.

Metallo pesante (squadre)- In questa modalità, nelle casse bottino si possono trovare solo armi nella variante "Pesante". Prendete l'equipaggiamento e scendete in campo! A caccia di tempeste: Surfando' (squadre) - Cavalcate la cresta dell'onda e cercate di restare a galla.Tutti iniziano la partita su un veicolo. Tuffo (squadre) - Divertimento estivo puro e semplice: Cercate di eliminare gli avversari con il nuovo oggetto Bomba d'acqua. Potenziamento (singoli) - Diventa il giocatore più potente della partita. Consuma quanti più scudi puoi per diventare l'ultimo superstite. Non abbandonare nessuno (coppie) - Uniti si vince, divisi si perde. Non abbandonate nessuno! Usare con cautela (coppie) - Le risorse scarseggiano in questa modalità, perciò costruite con efficienza! Colpi alla testa (coppie) - Calma, sangue freddo e occhi sul mirino, e vinca la mira migliore. Battaglia di corazzati (squadre) - Una semplice variante alla normale BR che aumenta di molto salute e scudi iniziali dei giocatori. Paradiso del costruttore (squadre) - Un paradiso per i costruttori, che potranno dimostrare le loro abilità e costruire a piacimento. Taglia di Wick (coppie) - È tornata la Taglia di Wick! Eliminate gli altri giocatori per ottenere le loro monete e dimostrare che siete i migliori sul campo. Arsenale (singoli) - Stabilisci il tuo dominio con una varietà di armi diverse. Chi è il migliore con il peggio del peggio... è il meglio del meglio! Rissa (squadre) - Una reinterpretazione della classica Rissa a squadre. Questa volta la posta in gioco è più alta e avete meno amici di cui fidarvi. Scambio equipaggiamento (squadre) - Mostra quanto sai adattarti velocemente alle rapide evoluzioni del mondo di oggi. Secondo un timer impostato, a tutti i giocatori in partita viene assegnato lo stesso equipaggiamento casuale. Strutture strategiche (squadre) - In questa variante alla costruzione normale, bisogna pensare prima di posizionare. Quale materiale dovresti usare?

L'evento 14 Giorni d'Estate inizierà domani 25 giugno e proseguirà fino a domenica 7 luglio. Quest'oggi, intanto, è apparso sull'isola della Battaglia Reale il nuovo Fortbyte 43: l'avete già recuperato?