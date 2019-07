Fortnite 14 Giorni d'Estate: Visita ombrellone da spiaggia e paperella di gomma gigante

La nuova sfida dell'evento 14 Giorni d'Estate di Fortnite richiede di visitare un ombrellone da spiaggia gigante e una paperella di gomma gigante nell'arco di una singola partita. Di seguito vi mostriamo le posizioni di questi oggetti sulla mappa, aiutandovi a completare la sfida in questione.

Durante l'evento verranno proposte 14 sfide esclusive, accompagnate da ricompense specifiche. La ricompensa per la missione di oggi sarà il dorso decorativo Zainetto Paperetto. Portando a termine tutte le sfide (ricordiamo che ne arriverà una nuova ogni 24 ore) si potrà sbloccare il dorso decorativo Frappè. Di seguito vi spieghiamo come completare la sfida di oggi.

Visita un ombrellone da spiaggia gigante e una paperella di gomma gigante in una sola partita (0/2)

Per completare questa sfida dovrete visitare un ombrellone gigante e una paperella di gomma gigante nell'arco di una singola partita. Come potete vedere nella mappa riportata a fondo pagina, nell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9) sono presenti 6 ombrelloni da spiaggia giganti nelle seguenti posizioni:

A sud-ovest di Parco Pacifico

A Laguna Languida

A ovest di Sprofondo Stantio

A Rifugio Ritirato

A sud-ovest di Borgo Bislacco

A Palmeto Paradisiaco

Dove si trovano, invece, le paperelle di gomma giganti? In realtà ce n'è soltanto una, e al contrario degli ombrelloni non si trova in una posizione fissa. Come potete vedere nella seconda immagine riportata in basso, la paperella di gomma gigante percorre il fiume a est di Neopinnacoli, e per questo motivo può trovarsi in un qualsiasi punto di quest'ultimo.

Dal momento che la sfida richiede di visitare un ombrellone e una paperella in una sola partita, il modo migliore e meno rischioso per farlo è quello di visitare l'ombrellone a ovest di Sprofondo Stantio, e subito dopo proseguire a ovest verso il fiume per visitare la paperella. Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire dove trovare gli ombrelloni e la paperella, potete guardare il video riportato in cima.

Parlando delle altre sfide dell'evento 14 Giorni d'Estate di Fortnite, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo giù spiegato come completare le sfida Ottieni un punteggio di 10 o più nei Tabelloni della fiera. Ricordiamo inoltre che vi abbiamo mostrato anche dove trovare la Stella segreta della Settimana 9.