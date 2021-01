Fortnite 15.20: le novità dell'ultimo aggiornamento del 13 gennaio

Come saprete Fortnite è offline il 13 gennaio per manutenzione, nel momento in cui scriviamo il gioco non è ancora tornato online ma Epic Games ha svelato le novità dell'aggiornamento 15.20, disponibile da oggi per il download.

Sono ora disponibili novità per Salva il Mondo e per la Modalità Creativa, mentre i contenuti della Battaglia Reale non sono ancora noti.

Fortnite Modalità Creativa

Prefabbricati Passatempi Pomposi

È tempo di rispolverare il set di mazze e tornare in campo. I prefabbricati Passatempi Pomposi sono disponibili!

Fucile a ripetizione Cowboy

Tieni le dita sul grilletto e mira dritto davanti a te. Porta un pizzico di brio sull'isola con il fucile a ripetizione Cowboy.

Fortnite Salva il Mondo

Willow Rossa

È in arrivo una Tempesta carica di vendetta festiva! Aiuta Ray a preparare l'antidoto definitivo per il dopo-festa. La Casa base tutte le feste le porta via con una nuova serie d'incarichi con sbloccare Willow rossa, la nuova Straniera Spettrale.

Lancia Palle di Neve

Che la battaglia a palle di neve abbia inizio! Lancia proiettili ghiacciati contro i nemici con questo dispositivo di lancio da brivido. Disponibile nel Negozio dell'evento a partire dal 16 gennaio alle 01:00 ora italiana.

Restiamo in attesa di conoscere le altre novità in arrivo oggi per Fortnite Battle Royale, tra cui nuove skin e modalità di gioco extra.