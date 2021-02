Fortnite 15.30: arrivano Snake Eyes, la MAT Taglie di Mando e le skin del Super Bowl

Il nuovo aggiornamento 15.30 di Fortnite ha portato in dote tante novità tra cui una nuova MAT a tema The Mandalorian oltre alle skin della National Football League per il Super Bowl e il costume di Snake Eyes da G.I. Joe... e non solo.

Fortnite Battle Royale

Snake Eyes

Il costume di Snake Eyes è disponibile ora nel negozio di Fortnite, il set Clan Arashikage include la skin del celebre ninja dei G.I. Joe e il piccone Katana.

MAT Taglie di Mando

Essere il miglior cacciatore di taglie dell'isola è una cosa, essere il migliore della galassia è un'altra. Nella nuova MAT Taglie di Mando dovrai cercare di diventare il miglior cacciatore tra tutti gli avversari... ma fai attenzione: se sei in testa, sarai tu la taglia cacciata dal Mandaloriano.

L'evento Taglie di Mando è disponibile da oggi e fino al 9 febbraio, vincendo la MAT sbloccherete l'ombrello commemorativo Beskar.

MAT Rissa a Squadre NFL

In occasione del Super Bowl di domenica 7 febbraio Epic lancia la MAT Rissa a Squadre NFL con protagonisti Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers.

Fortnite Modalità Creativa

Game Over

Ci saranno sempre vincitori e sconfitti e ora sarai tu a poter decidere chi sarà cosa premendo un pulsante con il nuovo dispositivo fine partita.

Vestiti per far colpo

Fai cambiare i tuoi giocatori ogni volta che vogliono col dispositivo cabina del telefono, che introduce la stessa funzione di cambio rapido già vista in Party Reale.

Fucile pesante a leva

L'ultimo fucile pesante aggiunto a Fortnite è ora disponibile in modalità Creativa! Usa il Fucile pesante a leva nelle tue partite per stare al passo col bottino di questa stagione.

A mani libere

Con la nuova impostazione per le isole Inizia con un piccone sarai tu a decidere se i giocatori potranno portare un piccone alla sparatoria!