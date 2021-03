Fortnite 15.50: le novità per Battaglia Reale, Salva il Mondo e Creativa

Epic ha pubblicato l'aggiornamento 15.50 di Fortnite, disponibile a partire da martedì 2 marzo. Ma quali novità introduce questo nuovo content update? Vediamo insieme i nuovi contenuti di Battaglia Reale, Modalità Creativa e Salva il Mondo.

Fortnite Battaglia Reale le novità

In aggiornamento, Epic non ha ancora annunciato le novità per la modalità Battle Royale.

Fortnite Modalità Creativa

Grandi Isole

Nell'aggiornamento v15.50 di Fortnite vengono introdotte le Isole Grandi: si tratta di isole di 155x155 unità, grandi il 25% in più rispetto alle isole precedenti.

Localizzazione Centro Creativo

Volete raggiungere il maggior numero possibile di giocatori? Un modo per assicurarvi che tutti possano apprezzare i vostri contenuti è assicurarvi che il testo del gioco sia ottimizzato per ogni regione. Nelle prossime settimane inizieremo a localizzare alcuni dei vostri contenuti in evidenza nelle 13 lingue disponibili su Fortnite. I Centri in evidenza saranno i primi, ma abbiamo l'intenzione di localizzare anche i giochi in primo piano in futuro.

Fortnite Salva il Mondo

Le novità in questo caso riguardano l'arrivo del Maggiore Oswald, il ritorno di Jonesy Segugio da Guerra e gli eventi Wargames Sessione Folla, Southie Sottecchi e Fermate La Fusione.



Nelle prossime ore i dataminer sveleranno sicuramente altre novità in arrivo su Fortnite analizzando il codice sorgente dell'aggiornamento appena distribuite.