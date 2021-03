Fortnite 16.10: le novità della Battaglia Reale, Modalità Creativa e Salva il Mondo

Stamani Fortnite è offline per manutenzione, entro la fine della mattinata Epic Games pubblicherà l'aggiornamento 16.10, nel frattempo possiamo dare una occhiata ai nuovi contenuti in arrivo per le modalità Battle Royale, Salva il Mondo e Creativa.

Fortnite Battle Royale

Da segnalare una nuova mappa (trovate una anteprima qui sotto), l'arrivo dei dinosauri in Fortnite e ovviamente nuove skin, tra cui Derby Dominator e Galactico ispirate al mondo del calcio, Hyde e Webster. In arrivo anche bundle, dorsi e altri oggetti, al momento però i dataminer non hanno rivelato ulteriori dettagli sui contenuti emersi dall'analisi del codice sorgente dell'aggiornamento 16.10 di Fortnite.

Fortnite Salva il Mondo

Secche Scorbutiche è il nome della nuova Stagione Ventura di Fortnite Salva il Mondo al via il 2 aprile e in programma fino al 19 giugno. Questa nuova stagione introdurrà varie novità tra cui i Mostri Mischia Super, Mostri Distanza Super. Abietti Super Resistenti, oltre agli Abissi dei Dungeon e Ken il mostro marino degli abissi.

Fortnite Modalità Creativa

Cura o infliggi danni con il nuovo Potenziamento Salute, che ti permette di modificare i livelli di salute e di scudo dei giocatori durante le partite. Applica la guarigione o il danno istantaneamente o nel tempo, oppure imposta il numero esatto che vuoi attribuire alla salute e agli scudi.