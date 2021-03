Fortnite 16.10: la nuova patch aumenta risoluzione e dettagli su Nintendo Switch

Il nuovo aggiornamento di Fortnite pubblicato oggi da Epic Games ha introdotto una serie di importanti miglioramenti alla risoluzione del famoso battle royale, in particolare sulla console ibrida Nintendo Switch.

La patch 16.10 di Fortnite pubblicata oggi da Epic Games introduce una serie di nuovi contenuto per le modalità Battle Royale, Salva il Mondo e Creativa. La versione per Nintendo Switch è però accompagnata da un importante miglioramento grafico che farà la gioia dei giocatori della console ibrida: grazie all'ottimizzazione del motore grafico e ad un migliore utilizzo della GPU di Switch, Fortnite può essere giocato ad una risoluzione più elevata.

In modalità portatile il celebre battle royale passa infatti dalla risoluzione di 1000x560 a 1170x660 pixel, mentre in versione dock la nuova risoluzione è di 1560x880 contro i 1390x780 pixel concessi precedentemente all'aggiornamento. Insomma, si tratta di un aumento del 38% dei pixel a schermo, incremento che consente al gioco di ottenere maggiore dettaglio soprattutto in mobilità. Inoltre Epic ha tenuto a specificare che dopo l'applicazione della patch Fortnite occuperà circa 140 MB in meno su Switch.