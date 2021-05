Fortnite 16.40, leak: arrivano il set NBA, una skin gratis e la versione femminile di Oro

Ai dataminer sono bastate poche ore in compagnia dell'update 16.40 di Fortnite Capitolo 2 per mettere le mani su tutte le informazioni riguardanti le skin e gli altri oggetti cosmetici che approderanno nei prossimi giorni nel negozio del battle royale.

Stando al materiale diffuso dai dataminer sui social, presto vedremo arrivare nel negozio la versione femminile di Oro, ovvero lo scheletro dorato, e una serie di altri costumi che però non hanno alcun legame con le collaborazioni ad eccezione del set a tema NBA. Questo set contiene un dorso decorativo e, proprio come i costumi NFL, un gruppo di dieci diversi costumi attraverso i quali i giocatori possono scegliere il sesso e il volto del personaggio. Sebbene non vi siano poi riferimenti nelle immagini, i leaker hanno confermato che l'ultimo aggiornamento include anche gli oggetti del set di Catwoman, il quale verrà con tutta probabilità pubblicato in concomitanza con il terzo numero del fumetto Fortnite X Batman Punto Zero e garantirà uno sconto a coloro i quali riscatteranno il codice incluso nell'albo.

L'elemento più interessante tra tutti quelli pubblicati nel corso delle ultime ore è però lo Street Shadows Challenge Pack: questo bundle potrebbe arrivare gratuitamente per tutti coloro che giocano tramite il client Epic Games Store e dovrebbe consentire di sbloccare tramite delle sfide non solo una skin ma anche il dorso decorativo, il deltaplano e il piccone. Nel caso in cui fosse confermato l'arrivo del bundle, si tratterebbe del primo pacchetto esclusivo della versione PC del free to play.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul DLC gratis, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come sbloccare gratis la skin di Beast Boy in Fortnite.