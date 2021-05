Fortnite 16.50: skin e novità Battle Royale, Salva il Mondo e Modalità Creativa

Oggi Fortnite si aggiorna alla versione 16.50 e mentre aspettiamo che il gioco Epic torni online, diamo una occhiata alle novità previste per le modalità Creativa, Battaglia Reale e Salva il Mondo, disponibili più tardi nel corso della giornata odierna, non appena i server torneranno attivi.

Fortnite Battaglia Reale

Al momento Epic Games non ha svelato le novità dell'aggiornamento per la Battaglia Reale, sappiamo per certo che faranno la loro comparsa le sfide NBA x Fortnite, inoltre dovrebbero debuttare anche due skin a tema Marvel come Thor e Loki, già anticipate dai dataminer, gli stessi che hanno svelato l'arrivo di nuove skin e oggetti estetici inediti, ne sapremo di più nel corso della giornata di oggi.

Fortnite Salva il Mondo

Il 30 maggio torna Ken Filibustiere mentre dal 6 giugno saranno nuovamente disponibili Jonesy Pressofuso e Ramirez Cromo. E' ora disponibile anche il Il pacchetto Robo Ray con un nuovo eroe e relativo costume, dorso decorativo Iniettore di Blub, piccone Raystruttore, sfide Robo Ray e la partecipazione a Salva il mondo.

Fortnite Modalità Creativa

Debuttano le Isole XL con uno spazio circa 16 volte più grande rispetto a quello delle isole standard, inoltre è disponibile anche il Termometro Spaziale, supporto per le Grandi Squadre e canali aumentati.