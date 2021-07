Fortnite Hotfix 17.10: arrivano i Naniti Alieni, una nuova arma speciale e non solo

Fortnite continua ad aggiornarsi ininterrottamente settimana dopo settimana: anche quando non ci sono grosse patch, ci pensano i più "piccoli" hotfix a fornire ai giocatori dei nuovi stimoli per darsele di santa ragione sull'isola della Battaglia Reale.

Il più recente, l'Hotfix 17.10 di Fortnite, ha ad esempio aggiunto i Naniti Alieni, oggetti pieni di sorprese. Innanzitutto, potete lanciarli a terra per creare un bioma a bassa gravità da cui potete uscire ed entrare. Inoltre, come Viti e bulloni, possono essere usati come componenti da creazione: combinatene uno con una mitraglietta rara o migliore per creare un'Arma a raggi Kimera, con un fucile d'assalto raro o migliore per creare un Fucile a impulso, oppure ancora con un fucile di precisione raro o migliore per creare un Cannone a rotaia. I Naniti alieni si possono trovare a terra, sopra i Rapitori e nella Nave madre.

A sud dell'isola adesso si aggirano un alieno di nome Choppy e un robot di nome Zyg, piantando quelle che sembrano essere uova di parassiti: ostacolando i loro piani otterrete la nuova Arma a Raggi Speciale, una versione più potente della Kymera standard. L'Hotfix 7.10 ha anche modificato una location, quella che un tempo era la tranquilla Siepi d'Agrifoglio: in questo luogo hanno cominciato a formarsi biomi alieni intorno alle case, una nuova flora simile a quella del loro pianeta natale che rappresenta un ottimo punto di partenza per mettere le mani sulla tecnologia aliena.

Ne approfittiamo per segnalarvi che tra le nostre pagine trovate una guida su come sbloccare gli stili Argento, Oro e Prismatico.