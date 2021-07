Fortnite 17.20, la Battaglia Reale si rinnova: arriva il Late Game di Bugha

Come promesso dal team di Epic Games, l'aggiornamento 17.20 di Fortnite: Battaglia Reale è ora disponibile, e ha portato con sé un'interessante selezione di novità.

Mentre prosegue il tentativo di invasione aliena dell'isola di gioco, gli appassionati potranno in particolare cimentarsi in una sfida: il Late Game di Bugha. La competizione propone una modalità di gioco esclusiva, che sarà a breve disponibile all'interno delle Playlist. Con quest'ultima, ogni trio di giocatori si avventurerà nel mondo di gioco mentre la Tempesta è già in avvicinamento.



Al via della partita, ogni terzetto riceverà un equipaggiamento squadra in modo causale, selezionato da un pool di nove set. Questi ultimi, sono stati confezionati dal team di Epic Games in collaborazione con Bugha. Giocando nell'arena, sarà poi possibile guadagnare Hype unico per questa modalità. Coloro che riusciranno ad accumulare almeno 1500 Hype prima del 28 luglio potranno partecipare allo speciale Torneo Late Game di Bugha. La competizione proporrà un montepremi di ben 100.000 dollari.



Con l'update 17.20 di Fortnite, il battle royale accoglie inoltre anche nuove impostazioni legate ai comandi, con l'introduzione di appositi slot per i propri oggetti preferiti. La configurazione predefinita proporrà una combinazione predefinita (1) Fucile d'assalto | 2) Fucile pesante | 3) Non assegnato | 4) Non assegnato | 5) Consumabile), che potrà però essere liberamente modificata.