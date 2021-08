Fortnite 17.40, tutte le novità: ecco la modalità Impostori in stile Among Us

Dopo la temporanea disattivazione dei server di gioco per la pubblicazione dell'update 17.40 di Fortnite: Battaglia Reale, sono ora disponibili tutte le novità introdotte tramite l'aggiornamento di oggi.

In particolare, Epic Games annuncia l'attivazione in-game della nuova modalità Impostori, presentata con il trailer disponibile direttamente in apertura a questa news. Accessibile da un massimo di dieci giocatori, quest'ultima vede contrapporsi 8 Agenti incaricati di proteggere il Ponte e due Impostori. Questi, in qualità di traditori, dovranno cercare di assumere il controllo del passaggio. In maniera simile a quanto visto nel celebre Among Us, gli Agenti dovranno cercare di identificare ed eliminare gli Impostori tramite continue discussioni e votazioni.

La modalità Battle Royale, inoltre, accoglie diversi nuovi armamenti: a partire da giovedì, tutte le Pistole Epic+, i Fucili d'assalto Epic+ e tutti i Fucili di precisione bolt-action saranno sostituiti dalle rispettive varianti furtive: Pistole silenziate, Fucili d'assalto silenziati e Fucili di precisione silenziati. Novità anche per la Modalità Creativa, che con una tempistica piuttosto peculiare ha deciso di accogliere una serie di contenuti a tema Halloween. Infine, per quanto riguarda la modalità Salva il Mondo, si conferma che l'attuale Stagione - denominata Ventura Mettiti in Marcia - avrà termine in occasione del prossimo 4 settembre.