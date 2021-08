Fortnite 17.50, novità per le Crew: arriva il set evolutivo esclusivo Legacy

Dopo l'avvistamento delle nuove Skin esclusive per i membri della Crew di Fortnite in arrivo nei prossimi mesi, arriva un'interessante novità per la community del battle royale.

Contestualmente alla pubblicazione dell'aggiornamento 17.50 di Fortnite: Battaglia Reale, Epic Games ha infatti presentato un set esclusivo pensato proprio per la Crew. Costituito da un piccone e un dorso decorativo, quest'ultimo è definitivo "evolutivo", poiché potrà essere trasformato nel corso del tempo, attraverso le seguenti fasi:

Fase 1: il dorso decorativo sarà sbloccato semplicemente abbonandosi o mantenendo l'abbonamento alla Crew di Fortnite;

il dorso decorativo sarà sbloccato semplicemente abbonandosi o mantenendo l'abbonamento alla Crew di Fortnite; Fase 2: il 15 ottobre, il dorso decorativo si evolve con lo Stile Élite Protocollo;

il 15 ottobre, il dorso decorativo si evolve con lo Stile Élite Protocollo; Fase 3: il 15 novembre il dorso decorativo si evolve con lo Stile Overdrive Protocollo. Inoltre, i giocatori ottengono anche il Piccone Ascia zen;

il 15 novembre il dorso decorativo si evolve con lo Stile Overdrive Protocollo. Inoltre, i giocatori ottengono anche il Piccone Ascia zen; Fase 4: il 15 dicembre il Piccone si evolve con lo Stile Percussore Zen;

il 15 dicembre il Piccone si evolve con lo Stile Percussore Zen; Fase 5: il 15 gennaio 2022, il Piccone si evolve con l'Ultra Stile Zen;

il 15 gennaio 2022, il Piccone si evolve con l'Ultra Stile Zen; Fase 6: il 15 febbraio 2022, il Piccone si evolve con lo Stile Ascia d'assalto Zen;

Ilsarà disponibile da oggi, martedì 31 agosto, e si evolverà nel corso dei prossimi sei mesi. Mantenendo l'abbonamento alla Crew del battle royale, i giocatori potranno sbloccare una nuova fase il 15 di ogni mese.