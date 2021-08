Fortnite 17.50, al via la terza Settimana Selvaggia: nuove tecnologie e Playlist

Con il completamento delle operazioni di pubblicazione dell'update 17.50 di Fortnite: Battaglia Reale, il team di Epic Games presenta tutti i dettagli sulle novità appena introdotte.

In particolare, la software house conferma l'imminente avvio della terza Settimana Selvaggia, la penultima in programma per la Stagione 7 del battle royale. A partire dalle ore 16:00 di quest'oggi, martedì 31 agosto, le tecnologie OI saranno molto più semplici da reperire, poiché i Rapitori potranno trasportare solamente l'Arma a raggi Kimera, l'Afferritone, l'Oggettificatore e i Naniti alieni. In aggiunta, i Forzieri OI conterranno solamente il Fucile a impulso, il Cannone a rotaia, il Cannone al plasma e il Toro gonfiabile. Di conseguenza, l'arma a raggi Kimera, il Fucile a impulso e il Cannone a rotaia saranno presto reperibili anche all'interno dei comuni forzieri. Infliggendo danni con armi aliene o armi OI, i giocatori potranno sbloccare una serie di incarichi leggendari, utili per accrescere il proprio bottino di PE.



Per migliorare la fruizione di Fortnite: Battaglia Reale, il team di sviluppo ha inoltre rivisto completamente il sistema di ricerca di giochi in-game. Queste ultime sono infatti ora categorizzate entro un'ampia selezione di opzioni, tra esperienze competitive, avventurose, cooperative o altro ancora. Gli appassionati possono inoltre salvare le proprie creazioni preferite, in apposite Playlist.



Infine, ricordiamo la nuova pubblicazione del Set evolutivo Crew Legacy di Fortnite, riservato agli abbonati alla Crew.