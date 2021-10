Fortnite 18.20, novità per Salva il Mondo e Creativa: Hexslyvania e Laboratorio

Piuttosto ricco, l'ultimo aggiornamento del free to play di Epic Games ha introdotto diverse novità per la modalità Battaglia Reale di Fortnite, ma ha anche arricchito il resto dell'esperienza proposta dal gioco.

In particolare, la modalità Salva il Mondo è pronta a festeggiare la Stagione di Hexilvania, disponibile sino al 16 novembre. I giocatori possono ora contare su di un nuovo dungeon: il Laboratorio. Rifugio sotterraneo infestato dai Blub, quest'ultimo è letteralmente pieno di trappole, Abietti e inquietanti camere di incubazione. Completando il nuovo dungeon, i giocatori potranno sbloccare un nuovo stendardo e un nuovo eroe soldato. Concludendo la missione alla massima difficoltà si potrà inoltre sbloccare anche un nuovo Spray.

All'appello non mancano poi nuove skin e armi, tra L'Agente del Caos, Tramonto e la Pistola Fantasma, in grado di sparare proiettili spettrali che attraversano muri e nemici. La speciale serie di incarichi Terre Taglienti consentirà inoltre di mettere mano alla speciale skin Corvo, disponibile sino alle ore 2:00 del 17 ottobre.



Per quanto riguarda la modalità Creativa di Fortnite, segnaliamo l'introduzione dei nuovi dispositivi Personaggio, un manichino utile per modellare NPC da collocare sulla propria isola, Telecomando Segnale, che collega gli oggetti Comando ad un massimo di due trasmettitori, e Interruttore.



Ricordiamo inoltre che con l'ultimo update sono cambiate le regole per i rimborsi in Fortnite.