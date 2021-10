Fortnite 18.30, le novità di Salva il Mondo e Creativa: esteso l'evento Hexslyvania

Non solo ricche novità per la modalità Battaglia Reale di Fortnite: l'ultimo aggiornamento del free to play ha portato con sé anche alcune aggiunte per le altre modalità del titolo.

In particolare, la Modalità Creativa di Fortnite può ora contare sull'introduzione di un nuovo strumento Telecomando Dispositivi Personaggio. Grazie a quest'ultimo, i creatori di contenuti all'interno dell'isola potranno ora modificare con molta più facilità l'aspetto, le pose, l'inattività e le emote dei propri personaggi. Direttamente dai confini della Battaglia Reale, le Doppie cacciatrici dei golem (oggetti di rarità da normale a leggendaria) hanno inoltre realizzato il proprio ingresso nella modalità Creativa di Fortnite.

Per quanto riguarda invece la Modalità Salva il Mondo, l'aggiornamento 18.30 di Fortnite conferma un ampliamento dei festeggiamenti di Hexslyvania. L'evento in-game, che si sarebbe dovuto concludere in data 16 novembre, si protrarrà invece sino al prossimo 20 novembre. In questo modo, i giocatori avranno più tempo per conquistarsi le ricompense speciali previste. A partire da oggi, inoltre, i dungeon Cripte, Inferno, Grotta e Labirinto possono contare su atmosfere più inquietanti, grazie alla trasmissione di due tracce musicali inedite. Chiude la rassegna delle aggiunte a Salva il Mondo la previsione di nuove armi e strumenti, tra Lama Spettrale e molto altro ancora.