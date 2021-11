Fortnite 18.40, tra Creativa e Salva il Mondo: arriva la Stagione Ventura Mezz'Inverno

Con il nuovo aggiornamento 18.40, non solo il BRUTO Ripristinato è tornato in Fortnite: Battaglia Reale, ma il team di Epic Games ha introdotto anche ricche novità per le altre modalità di gioco.

In particolare, in Salva il Mondo realizza il suo ritorno la Stagione Ventura Mezz'Inverno, pronta a subentrare ai festeggiamenti a tema Halloween di Hexilvania. Il nuovo evento è alle porte, dato che prenderà il via già la prossima domenica 21 novembre. L'orario non è troppo comodo per la community italiana, che potrà approfittarne dalle ore 1:00 della notte tra sabato e domenica. Inoltre, segnaliamo che con l'attivazione della Stagione Ventura Mezz'Inverno, faranno ritorno anche le Sfide Frostnite.

Grazie all'evento, arrivano in-game anche i modificatori a tema supereroistico, che attribuiscono ai giocatori diversi superpoteri. In particolare, i Soldati potranno migliorare i colpi alla testa, i Costruttori consumeranno meno materiali per le loro creazioni, i Ninja vedranno aumentare i danni da mischia e la velocità di attacco, mentre gli Stranieri potranno usare la Carica Antimateria senza alcun costo.



Per quanto riguarda invece la modalità Creativa di Fortnite, segnaliamo l'implementazione di alcune modifiche al sistema di matchmaking. Per attivare i portali, in particolare, i creatori dovranno ora indicare il numero di versione dell'isola. Il nuovo Dispositivo Encomio, infine, consente di guadagnare PE per il Pass Battaglia raggiungendo particolari obiettivi e traguardi.



In chiusura, ricordiamo che Naruto ha fatto il suo debutto sull'isola di gioco, con un evento Fortnite x Naruto ricchissimo di contenuti.