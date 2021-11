Fortnite 18.40, Naruto invade il gioco: missioni, skin, Mappa Avventura e non solo!

Presentato con il trailer dedicato all'evento Fortnite x Naruto, il nuovo crossover in programma del free to play è ora attivo, grazie alla pubblicazione dell'aggiornamento 18.40 del battle royale.

L'entrata in campo di Naruto e compagni ha portato con sé una notevole rassegna di novità, che coinvolgono molteplici aspetti di Fortnite. Partiamo dalle immancabili skin a tema, disponibili per tutti i membri della Squadra 7:

Naruto Uzumaki (con variante di stile Settimo Hokage): Io credo in me!

(con variante di stile Settimo Hokage): Io credo in me! Sasuke Uchiha (con il piccone Spada Serpente): Il mio solo obiettivo si trova nell'oscurità.

(con il piccone Spada Serpente): Il mio solo obiettivo si trova nell'oscurità. Sakura Haruno (con variante di stile Sakura Uchiha): Dobbiamo essere forti. Insieme.

(con variante di stile Sakura Uchiha): Dobbiamo essere forti. Insieme. Kakashi Hatake (con variante di stile Kakashi reparti speciali): Vi proteggerò a costo della mia vita. Tutti voi.

Presenti all'appello anche i relativi dorsi decorativi: il Dorso decorativo Pakkun, il Dorso decorativo Shuriken del Vento Demoniaco, il Dorso decorativo Mantello della Foglia e il Dorso decorativo Rotolo. Sul fronte dei picconi, segnaliamo invece l'aggiunta di Piccone Spada reparti speciali, Piccone Kunai (con variante di stile Nero), Spada serpente e Falce di Hidan. Chiudono il cerchio delle personalizzazioni i deltaplani e le emote, contenuti tra i quali spicca il Deltaplano Kurama, dedicato alla bestia a nove code. Troviamo poi l' Emote Tecnica del richiamo e l'imprescindibile Emote Pausa ramen. Direttamente in calce a questa news, trovate delle immagini di anteprima dei nuovi contenuti.



Con l'aggiornamento 18.40, che ha riportato il BRUTO Ripristinato in Fortnite: Battaglia Reale, i giocatori possono inoltre cimentarsi anche con le speciali missioni assegnate da Kakashi in persona. Quest'ultimo resterà sull'isola sino a fine Stagione: i giocatori avranno dunque diverso tempo a disposizione per avvistare il ninja.



Infine, anche il Villaggio della Foglia è ora disponibile in Fortnite. Grazie all'evento dedicato al manga di Masashi Kishimoto, i giocatori del free to play possono ora visitare la Residenza dell'Hokage. Davanti a quest'ultima, vi sarà ad attendere Naruto, grazie al quale si potrà attivare la Mappa Avventura del Villaggio della Foglia: vestendo i panni di uno degli abitanti della località, si potranno svolgere altre missioni e sbloccare ulteriori luoghi iconici della serie animata.