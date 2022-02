Fortnite 19.20 si evolve: PE Pass Battaglia anche in modalità Creativa

Dopo una mattinata che ha visto offline i server di Fortnite per manutenzione, questi ultimi ritornano ora attivi anche per la modalità Creativa del free to play.

Dal team di Epic Games arrivano dunque interessanti novità, tra le quali spicca la revisione del processo di acquisizione di PE Pass Battaglia. Con l'update 19.20, in particolare, l'accumulo di Punti Esperienza anche al di fuori della Battaglia Reale diventa più rapido ed efficace, con i giocatori che potranno ottenere encomi di gioco sulle isole della modalità Creativa ancora interessate dal processo di ricalibrazione.

Su questo aspetto, arrivano peraltro notizie particolarmente positive dal team di sviluppo di Fortnite, che promette quanto segue: "Ai giocatori che negli ultimi 30 giorni hanno partecipato a esperienze creative mentre queste venivano sottoposte a calibrazione potrebbero essere riconosciuti retroattivamente i PE non appena tali esperienze passano lo stato di calibrazione".



In aggiunta, i creatori di Fortnite: Battaglia Reale possono ora contare su alcuni nuovi elementi. Nello specifico, il Fuoco si aggiunge alle forze della natura, mentre anche il dispositivo volume Skydiving diviene disponibile per tutti gli utenti. Una serie interessante di nuovi contenuti per la modalità Creativa, che vanno ad aggiungersi alle novità introdotte dall'aggiornamento 19.20 nella Battaglia Reale di Fortnite.