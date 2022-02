Fortnite 19.20, il Capitolo 3 si aggiorna: arrivano la Caverna Celata e la Stinger mitica

Come promesso dal team di Epic Games, l'update 19.20 di Fortnite: Battaglia Reale è ora disponibile per il download da parte della community del battle royale.

Con quest'ultimo, fa la sua comparsa nell'isola di gioco un nuovo punto d'interesse. Stiamo parlando in particolare della Caverna Celata, un'area inedita che si colloca tra le montagne presenti a nord di Campo Coccole. Al suo interno, i giocatori possono percorrere un lungo canale, tramite il quale raggiungere le diverse strutture ultratecnologiche che vi trovano asilo. Buone notizie inoltre per gli amanti dell'esplorazione, che nella Caverna Celata potranno trovare una versione mitica della mitraglietta Stinger. Caratterizzata da maggiore potenza e rinculo rispetto al modello ordinario, quest'ultima può essere sfruttata dai giocatori durante gli scontri.



In aggiunta, la fine del processo di manutenzione dei server di Fortnite ha portato con sé anche il ritorno in scena del fucile pesante, che ora spara solamente un proiettile, ha una gittata più lunga e richiede più precisione. In aggiunta, i possessori del Pass Battaglia del free to play possono iniziare a collezionare le diverse componenti delle maschere del costume di Haven. Collezionando piume tramite l'apertura dei forzieri, si potranno infatti spendere i collezionabili nell'apposita schermata del Pass. Per ottenere le maschere sarà poi necessario portare a termine alcune missioni: "Per esempio, prendi dei pesci per sbloccare le maschere da gatta, raccogli degli oggetti per sbloccare le maschere da cervo, plana per sbloccare quelle da gufo e tanto altro!".