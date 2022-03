Fortnite 19.40, a tutto Spider-Man: arriva la Settimana Ragnatela Fantastica

Preceduto dalla consueta manutenzione programmata dei server di gioco, è ora disponibile per tutti l'aggiornamento 19.40 di Fortnite: Battaglia Reale.

Come anticipato dai dataminer, è tempo di novità a tema Spider-Man per Fortnite. In particolare, il free to play accoglie con il nuovo update un interessante evento speciale. A partire dalle ore 15:00 di quest'oggi, martedì 1 marzo 2022, l'isola di gioco accoglierà infatti una serie di oggetti dedicati al supereroe Marvel. Gli Spara-ragnatele di Spider-Man, in particolare, fanno la loro comparsa dei forzieri dell'isola, mentre i Rimbalzanti verranno recuperati dal magazzino del battle royale per essere reintrodotti in-game. I giocatori di Fortnite potranno trovali a terra oppure nelle consegne di rifornimenti.

L'aggiornamento 19.40 del titolo segna inoltre l'avvio della Settimana Ragnatela Fantastica, che resterà attiva sino al prossimo 8 marzo 2022, alle ore 14:59 del fuso orario italiano. Completando gli incarichi speciali legati all'evento, i giocatori di Fortnite: Battaglia Reale potranno guadagnare PE extra, ma non è tutto. Epic Games anticipa infatti che al termine della Settimana Ragnatela Fantastica avrà immediatamente inizio una ulteriore settimana a tema, con tanto di incarichi speciali dedicati. Che dopo Spider-Man possa essere il turno del tanto chiacchierato arrivo di Batman in Fortnite? Per il momento, da Epic Games non giunge alcun indizio in merito: non resta dunque altro da fare che godersi le avventure nei panni di Spider-Man!