Fortnite 2: l'aggiornamento 11.30 non esce oggi, in arrivo il 12 dicembre?

I server di Fortnite 2 sono tornati operativi dopo essere andati offline nella mattina di oggi (11 dicembre), ma nel momento in cui riportiamo la notizia non c'è nessuna traccia dell'aggiornamento 11.30. L'update natalizio verrà pubblicato giovedì 12 dicembre?

Epic Games non si è ancora pronunciata sulla data di pubblicazione dell'aggiornamento di Fortnite Capitolo 2, l'atteso update natalizio che accompagnerà i giocatori del battle royale con nuove sfide e ricompense a tema.

I server di Fortnite Capitolo 2 sono andati offline nella mattinata di oggi (11 dicembre), ma non è ancora chiaro se si trattasse di una fase di manutenzione programmata, oppure di un disservizio tecnico temporaneo. Ad ogni modo, alla fine l'update 11.30 non è stato pubblicato.

A questo punto possiamo aspettarci che l'aggiornamento 11.30 di Fortnite verrà pubblicato domani, giovedì 12 dicembre? Considerando che il giovedì è il giorno in cui vengono pubblicate le nuove missioni settimanali, e che la prima stagione di Fortnite Capitolo 2 sta ormai per giungere al termine, è molto probabile che la giornata di domani venga dedicata all'avvio del nuovo evento natalizio, accogliendo dunque l'aggiornamento 11.30.

Per saperne di più, tuttavia, non rimane che attendere ulteriori informazioni in merito da Epic Games. Intanto ricordiamo che sabato 14 dicembre partirà l'evento Fortnite x Star Wars, durante il quale verrà mostrata in anteprima assoluta una scena del nuovo film Star Wars L'Ascesa di Skywalker.