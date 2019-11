Fortnite 2, annunciato l'evento Pesca Scatenata: tutti i dettagli

Epic Games ha appena annunciato un nuovo evento di Fortnite Capitolo 2. Si chiama Pesca Scatenata e si svolgerà dalle 14:00 di venerdì 22 novembre alle 02:00 di lunedì 25 novembre.

Per partecipare, non dovrete far altro che prendere una canna da pesca e fare del vostro meglio in una delle categorie descritte in basso. Tra i premi figurano un piccone Pesce di fondale e un trofeo lama reale personale! I vincitori riceveranno una notifica attraverso il sistema dei regali nel gioco e con un messaggio all'indirizzo e-mail associato all'ID Epic dell'account vincitore.

Premi e Categorie della competizione

Miglior pescatore

Prendi il maggior numero di pesci in una partita singola durante la competizione

Un campione per ciascuna regione server

Riceve un trofeo lama inciso

Campione Pesce piccolo

Prendi il maggior numero di pesci piccoli durante la competizione

Un campione per ciascuna regione server

Riceve un trofeo lama inciso

Campione Flopper

Prendi il maggior numero di flopper durante la competizione

Un campione per ciascuna regione server

Riceve un trofeo lama inciso

Campione Pesce succoso

Prendi il maggior numero di pesci succosi durante la competizione

Un campione per ciascuna regione server

Riceve un trofeo lama inciso

Pesce rosso mitico = Premio immediato

Chiunque prenda il pesce rosso mitico riceverà il piccone Pesce di fondale!

Fatti prendere dalla pesca

Chiunque parteciperà all'evento durante il periodo programmato riceverà lo spray Gioca per vincere

Usa una canna da pesca durante gli orari di competizione

Sono ammessi solo i pescatori: i pesci presi con la fiocina non saranno ritenuti validi. Assicuratevi inoltre di attivare la Verifica in 2 Passaggi sul vostro account Epic Games, altrimenti non sarete eleggibili per i premi. Per maggiori dettagli sull'evento e per consultare le classifiche per ogni regione, vi rimandiamo al sito ufficiale di Fortnite. Epic Games, inoltre, ci ha anticipato che sabato 23 novembre all'una di notte farà la sua comparsa nel negozio degli oggetti la skin Pesce Balestra!