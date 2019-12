Fortnite 2 Ascesa del Caos: completa una prova a tempo sul motoscafo

I giocatori di Fortnite Capitolo 2 possono dedicarsi alle nuove missioni Ascesa del Caos. In questa mini-guida vi spieghiamo come portare a termine quella che richiede di completare una prova a tempo con il motoscafo.

Dove bisogna andare per avviare la prova a tempo con il motoscafo? Cosa bisogna fare per portarla a termine e completare la missione? Di seguito risponderemo a queste domande.

Come e dove completare una prova a tempo con il motoscafo in Fortnite Capitolo 2

Per avviare una prova a tempo con il motoscafo vi basta atterrare al centro dell'isola di Fortnite Capitolo 2, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina.

Una volta atterrati sul luogo, per avviare la prova a tempo vi basta salire a bordo del motoscafo e attraversare l'icona luminosa con il cronometro e i due remi al centro. Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, per portare a termine la prova a tempo vi basta attraversare le colonne luminose presenti sull'acqua, utilizzando il turbo del motoscafo per andare più velocemente e completare la prova il più in fretta possibile.

