Fortnite 2 Ascesa del Caos: dove usare una Zipline in partite diverse

Una delle missioni Ascesa del Caos di Fortnite Capitolo 2 richiede di utilizzare una Zipline in partite diverse. In questa mini-guida vi spieghiamo come portarla a termine, mostrandovi le posizioni delle funivie all'interno della mappa.

Le Zipline sono delle funivie sparse sulla mappa di Fortnite Capitolo 2. Possono essere utilizzate per spostarsi rapidamente da un punto all'altro dell'isola: vediamo dove si trovano.

Dove e come utilizzare le Zipline in partite diverse in Fortnite Capitolo 2

Per portare a termine questa missione dovete utilizzare una Zipline in due partite diverse. Potete usare una qualsiasi Zipline presente sulla mappa in entrambe le occasioni: ma dove si trovano esattamente queste funivie?

Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, le funivie sono presenti soprattutto sul lato est dell'isola e a sud. Potete trovare altre Zipline anche a Foresta Frignante, all'Idro 16 e a nord-ovest di Lago Languido. Non vi resta dunque che usare una di queste funivie in una partita, e ripetere l'operazione con una qualsiasi altra Zipline in un altro match.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come completare la missione, potete dare un'occhiata al filmato proposto in apertura. Parlando delle altre missioni Ascesa del Caos di Fortnite Capitolo 2, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo mostrato anche dove attraversare gli anelli sospesi a Foschi Fumaioli.